CBS werkt aan animatiefilm van Amerikaanse Expeditie Robinson

Omroep CBS werkt aan een animatiefilm gebaseerd op het programma Survivor, de Amerikaanse variant van Expeditie Robinson. In de filmbewerking gaan dieren de strijd met elkaar aan op een onbewoond eiland, vertelt producent Jeff Probst op Instagram.

Probst is sinds de start van Survivor in 2000 al presentator van het realityprogramma, waarin kandidaten op een onbewoond eiland zelf moeten zorgen voor eten, vuur en onderdak. Net als in de Nederlandse variant worden ze tussendoor in proeven fysiek en mentaal uitgedaagd. "Dit wordt een regelrechte komedie waarin dieren met elkaar de strijd aangaan om tot de enige echte 'Survivor' gekroond te worden", schrijft hij. De presentator heeft het over een "compleet nieuw speelveld".

Het 50e seizoen van Survivor werd onlangs uitgezonden bij CBS. Inmiddels is Probst in Fiji voor de opnames van het nieuwe seizoen. Ook in Nederland is Expeditie Robinson al sinds 2000 op de televisie. Het concept werd bedacht door Charlie Parsons en ging in 1997 in première in Zweden.