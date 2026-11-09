Céline Dion is backstage gegaan na het concert van metalband Metallica op zaterdag. De Canadese zangeres heeft een serie foto's met de bandleden en haar kinderen op Instagram gedeeld. "Dankjewel James, Lars, Kirk en Rob en iedereen in de organisatie van Metallica voor het warme welkom", schrijft ze. "We hadden een geweldige tijd."

De show vond plaats in concertgebouw The Sphere in Las Vegas. Eerder gingen beelden van Dion bij het concert rond op sociale media. Daarop is te zien hoe ze naast acteur Jack Black en haar twee zoons verschillende instrumenten nadoet, zoals de basgitaar en de drums.

Dion kreeg de tweeling, Eddy en Nelson, met haar man René Angélil in 2010. Angélil overleed in 2016 aan keelkanker.