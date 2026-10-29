Céline Dion breekt omzetrecord met concertreeks in Parijs

Céline Dion heeft met haar comebackconcerten in Parijs een record gebroken. De Canadese zangeres verdiende met zestien optredens in september en oktober in totaal 125,5 miljoen dollar (ongeveer 108 miljoen euro). Dat blijkt uit cijfers die zijn gemeld aan Billboard Boxscore.

De concerten trokken samen 539.000 bezoekers, gemiddeld bijna 33.700 per avond. Met een gemiddelde opbrengst van 7,8 miljoen dollar per optreden vestigde Dion een record voor een concertreeks op één locatie. Het vorige record stond op naam van U2, dat met zijn concerten in de Sphere in Las Vegas gemiddeld 6,1 miljoen dollar per avond binnenhaalde.

De 58-jarige Dion keerde in september terug op het podium na een jarenlange afwezigheid vanwege het stiff-personsyndroom, een zeldzame neurologische aandoening. Door haar ziekte moest ze in 2023 de resterende concerten van haar wereldtournee annuleren.

Dion keert volgend jaar terug naar Parijs voor nog eens tien optredens, tussen 8 en 29 mei.