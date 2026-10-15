Céline Dion heeft een eigen Barbiepop gekregen. Speelgoedfabrikant Mattel heeft een pop gemaakt die is geïnspireerd op het optreden van de Canadese zangeres tijdens de Oscars in 1998, waar ze het nummer My Heart Will Go On uit de film Titanic zong.

De Barbie draagt dezelfde blauwe jurk die Dion destijds droeg, ontworpen door Michael Kors. Ook heeft de pop een ketting die is geïnspireerd op de blauwe diamant Heart of the Ocean uit de film.

"Het is een grote eer om deel uit te maken van de Barbiegeschiedenis met een pop die is geïnspireerd op een van de belangrijkste momenten uit mijn carrière", zegt de 58-jarige zangeres in een verklaring. Ze hoopt dat de pop mensen aanmoedigt om hun dromen na te jagen en in hun eigen stem te geloven.

Dion keerde vorige maand na jarenlange afwezigheid terug op het concertpodium. De zangeres lijdt aan het stiffpersonsyndroom, een zeldzame neurologische aandoening die onder meer pijnlijke spierspasmen veroorzaakt.