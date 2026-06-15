Channah Koerten en Nordin Blessing zetten punt achter relatie

Realityster Channah Koerten en radiomaker Nordin Blessing zijn uit elkaar. De twee, die samen twee kinderen kregen, maakten de breuk zondagnacht bekend via Instagram.

"Met pijn in mijn hart deel ik dat wij uit elkaar zijn", schrijft Koerten. "Hoe verdrietig dit ook is, het doet me nog meer pijn voor de kinderen. Geen enkele ouder droomt van een situatie waarin een gezin uit elkaar valt. Het is een proces vol emoties en verdriet. Toch geloof ik dat sommige keuzes, hoe moeilijk ook, gemaakt moeten worden."

De afgelopen tijd deden geruchten de ronde dat Blessing vreemd zou zijn gegaan. "Er zijn altijd twee kanten van een verhaal en ik weet van mijzelf ook dat ik niet altijd alle liefde en aandacht heb gegeven die wel van mij werd verwacht", vervolgt Koerten. "Er worden nu speculaties door verschillende partijen gedaan die ook onwaarheden bevatten. Ik wil daarom vragen om Nor hierin met rust te laten, want de situatie is al verdrietig genoeg. Het is niet de weg die ik voor ogen had, maar wel de weg die we nu bewandelen."

Blessing, die vorig jaar meedeed aan Expeditie Robinson, zegt dat de berichten over ontrouw niet kloppen. "Channah had geen fijn gevoel bij deze band en ik had meer gehoor moeten geven aan haar gevoel", verklaart hij de breuk.