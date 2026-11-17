De baas van Channel 4 heeft weer excuses aangeboden aan de vrouw die twee keer een klacht indiende over komiek Russell Brand en niet het gevoel had dat zij serieus werd genomen. Topvrouw Priya Dogra noemde het volgens Deadline tijdens een openbaar verhoor van een Britse overheidscommissie "onvergeeflijk" dat deze 'Bella', zoals zij zich in The Times noemt, in 2009 en 2023 aan Channel 4 vroeg om een onderzoek naar het handelen van Brand in te stellen.

Brand werd onlangs veroordeeld tot ruim tien jaar cel vanwege verkrachting en aanranding. The Times sprak na deze veroordeling met zes nieuwe vrouwen die soortgelijke aanklachten tegen Brand hebben ingediend. Een van deze vrouwen is 'Bella'. De vrouw sprak ook met de overheidscommissie over wat haar is overkomen. Zij verwijt Channel 4 dat de zender haar klachten "onder het tapijt" heeft geveegd.

Ook Dogra's voorganger, die de klacht in 2023 niet serieus genoeg nam, bood recent al excuses aan aan 'Bella'. Channel 4 heeft besloten om niet alsnog een onderzoek in te stellen naar de klacht, omdat er nu een gerechtelijk onderzoek naar de zaak loopt. De zender heeft sindsdien wel de mogelijkheid voor klokkenluiders om hun verhaal te doen uitgebreid. Deze nieuwe afdeling van Channel 4 bericht rechtstreeks aan de raad van bestuur.

Volgens de topvrouw werd de klacht in 2009 niet serieus genomen, omdat na onderzoek werd geconstateerd dat die niet kon worden onderbouwd of bewezen.