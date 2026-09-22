Channing Tatum ontkent geruchten over nepaccount

Channing Tatum ontkent geruchten dat hij achter een anoniem Instagramaccount zou zitten dat negatieve comments had geplaatst over zijn ex Zoë Kravitz en haar nieuwe verloofde Harry Styles. "Ik heb maar één Instagramaccount", verduidelijkt de acteur op Instagram.
De geruchten dat Tatum achter het account zou zitten, circuleerden afgelopen weekend op internet. "Ik kan echt niet geloven dat jullie denken dat dit is wat ik met mijn vrije tijd doe", aldus Tatum. Hij noemde de suggestie "hilarisch".
Tatum en Kravitz kregen in 2021 een relatie en verloofden zich het jaar erna. De twee gingen in oktober 2024 uit elkaar na een relatie van drie jaar.