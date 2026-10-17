Chantal Janzen na tien jaar terug in het theater: ging goed

Chantal Janzen denkt dat de première van de musical Cabaret goed ging. Dat zei ze vlak na de voorstelling voor de camera van Shownieuws. De presentatrice en actrice stond zaterdagavond voor het eerst in tien jaar weer op het podium in een musical.

"Wij zeiden echt de hele avond: 'we gaan gewoon aan het werk'. Dat is ook wat je moet doen. Maar ja, wij zaten niet in de zaal. Het is gewoon best wel moeilijk in te schatten voor ons allemaal", reageert ze op de vraag hoe de voorstelling ging.

Volgens presentatrice Eline de Ruig kreeg Janzen een open doekje, een spontaan applaus van het publiek midden in een voorstelling. "Ik heb daar niks van gezien, maar super dat het gebeurde", vindt Janzen. Het gebeurde tijdens een scène waarbij ze last had van haar hoogtevrees, dus "ik zie op dat moment niks", licht ze toe.

Familie aanwezig

Janzen benadrukt nog dat ze het fijn vond dat haar familie bij elkaar was bij de première, ook haar oudste zoon James kwam over uit Londen. "Wij hadden hem al vijf weken niet gezien", vertelt ze geëmotioneerd. "Ik vond het echt zo fijn dat hij erbij is. Ik mis hem ontzettend. Ik heb het hele weekend staan huilen en hij wordt er echt knettergek van."

Cabaret, waar ook Freek Bartels in speelt, is slechts enkele maanden te zien in Theater DeLaMar in Amsterdam. Daria Bukvić regisseert de musical.