De Amerikaanse zangeres Chappell Roan gaat een tweedaags evenement organiseren om geld op te halen voor transgender jongeren en lhbtiq+-gemeenschappen. Het evenement gaat The Super Graphic Spectacular heten en vindt plaats op 21 en 22 oktober in Los Angeles, schrijft Roan op Instagram.

De zangeres, bekend van de nummers Pink Pony Club en Good Luck, Babe!, geeft zelf ook een optreden tijdens de twee avonden in oktober. De opbrengst gaat naar The Midwest Princess Project, een organisatie die Roan zelf heeft opgericht om transgender jongeren en lhbtiq+-gemeenschappen te steunen. Roan is zelf ook queer.

Het evenement markeert volgens Roan het eerste jaar van The Midwest Princess Project. Fans kunnen tijdens The Super Graphic Spectacular dragqueens, dans, verschillende gastartiesten en een veiling verwachten, aldus Roan. De Amerikaanse artiest verschijnt tijdens optredens ook vaak in drag-kleding.