De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben een "onvergetelijke avond" gehad bij de jaarlijkse Royal Variety Performance in de Royal Albert Hall in Londen. Het koningspaar deelt zaterdag op sociale media beelden van de avond, waarop ze onder anderen zanger James Blunt en musicalster Idina Menzel ontmoetten.

Charles en Camilla verschenen vrijdagavond op de rode loper van de jaarlijkse show, waarmee geld wordt ingezameld voor de Royal Variety Charity. De organisatie, waarvan Charles beschermheer is, ondersteunt mensen uit de entertainmentwereld.

Op de beelden die het hof deelt, is te zien hoe het paar naast Blunt en Menzel ook een praatje maakt met Desperate Housewives-actrices Teri Hatcher en Vanessa Williams. Tijdens de show traden onder anderen Andrea Bocelli op. In december wordt de show uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk.

De Royal Variety Performance wordt jaarlijks bijgewoond door leden van de Britse koninklijke familie. Voor Charles was het de achttiende keer dat hij het evenement bezocht. Vorig jaar waren prins William en prinses Catherine bij de variétéshow aanwezig.