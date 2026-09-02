De Britse koning Charles en koningin Camilla brengen woensdag met de Franse president Emmanuel Macron een bezoek aan de tentoonstelling waar het Tapijt van Bayeux te zien is. Dat heeft Buckingham Palace gemeld.

Het beroemde elfde-eeuwse Tapijt van Bayeux is tot juli volgend jaar te zien in het British Museum omdat het museum in Bayeux, waar het normaal te zien is, wordt gerenoveerd. Ook de Britse premier Andy Burnham is bij het bezoek aanwezig.

Op het bijna 70 meter lange wandkleed is te zien hoe Willem de Veroveraar vanuit Normandië Engeland binnenvalt en de Angelsaksische koning Harald verslaat in de Slag bij Hastings in 1066. Het kunstwerk werd vervoerd naar Londen in een speciale container die schokken en temperatuurwisselingen moet uitsluiten. Het tapijt heeft in de negenhonderd jaar van zijn bestaan Frankrijk nooit eerder verlaten.

De kaartjes voor de tentoonstelling waren in no time uitverkocht. Hiermee is het nu al de meest succesvolle expositie in de geschiedenis van het museum.