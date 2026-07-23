Charles en Camilla verrassen met entree in Doctor Who-tijdmachine

Koning Charles en koningin Camilla hebben tijdens de openingsceremonie van de Commonwealth Games in Glasgow een spectaculaire entree gemaakt. Het Britse koningspaar 'arriveerde' in de beroemde Doctor Who-tijdmachine TARDIS, die er van buiten uitziet als een ouderwets Brits politiehokje.

Charles en Camilla werden luid toegejuicht toen ze als zogeheten Time Lords het Hydro-stadion binnenstapten. Volgens de Britse media zag Charles er "stralend" uit. Naar verluidt is hij al sinds zijn vijftiende fan van de serie Doctor Who.

Voordat TARDIS in het stadion verscheen, was eerst een video te zien waarin het schip een reis door Schotland maakte. Uiteindelijk landde het toestel op Balmoral Castle, de Schotse residentie van het koningspaar, waar twee schimmen te zien waren die aan boord gingen.

Het is niet de eerste keer dat een Britse vorst voor een gedenkwaardig moment zorgt tijdens een openingsceremonie van een sportevenement. Tijdens de opening van de Olympische Spelen van 2012 in Londen stal koningin Elizabeth de show door samen met James Bond-acteur Daniel Craig zogenaamd uit een helikopter te springen.