Charles Spencer komt met boek over zus prinses Diana

Charles Spencer heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus Diana. Het boek getiteld Zwanenzang. Diana, mijn zus is geschreven vanuit het perspectief van Spencer als broer van de prinses. Het verschijnt op 22 september, maken de internationale uitgeverij Penguin Michael Joseph en de Nederlandse Overamstel Uitgevers dinsdag bekend.

"Nu Diana's dood bijna dertig jaar geleden is, word ik weer overspoeld met aanvragen voor interviews over mijn zus. Dit bracht me ertoe om eens en voor altijd mijn eigen gedachten en herinneringen op papier te zetten, om niet weer met het nodige ongemak de meningen van anderen te lezen, waarvan een groot deel berust op onwaarheden die in de loop der tijd geaccepteerd zijn geraakt", zegt de schrijver. Het is volgens de uitgeverij de eerste keer dat Spencer openlijk en uitvoerig over zijn zus spreekt.

Spencer is auteur, historicus, gastspreker en journalist. "Het doel van dit boek is om de waarheid over Diana te vertellen vanuit het perspectief van haar broer, wat ik ook heb geprobeerd te doen toen ik op haar begrafenis sprak. Net zoals in mijn grafrede wil ik namens Diana spreken en dat op een duidelijk positieve manier doen", vervolgt de 62-jarige auteur. Spencer bracht in 2024 het eerste deel uit van zijn memoires A Very Private School; over seksueel misbruik en mishandeling waar hij mee te maken kreeg op zijn kostschool.

Diana, de moeder van de Britse prinsen William en Harry, overleed op 31 augustus 1997 op 36-jarige leeftijd door een auto-ongeluk in Parijs. Zij was toen al enige tijd gescheiden van de toenmalige prins Charles.