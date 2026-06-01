Charli XCX brengt in juli haar zevende studioalbum Music, Fashion, Film uit. De opvolger van haar veelgeprezen album Brat verschijnt op 24 juli, maakte de Britse zangeres maandag bekend.

De zangeres deelde op Instagram de cover van haar nieuwe album. Het gaat om een zwart-witfoto met daarop muzikant John Cale, modeontwerper Marc Jacobs en regisseur Martin Scorsese, vermoedelijk een verwijzing naar de titel van het album.

Van het nieuwe album verschenen al de singles Rock Music en SS26, met bijbehorende videoclips. Het nieuwe album telt in totaal elf nummers.

De 33-jarige Charli XCX kreeg in 2024 veel lof voor haar album Brat, dat zich ontwikkelde tot een cultureel fenomeen. Fans omarmden het album, met de term brat summer als gevolg.