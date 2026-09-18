Charlie Puth annuleert optredens in Australië en Nieuw-Zeeland

Charlie Puth heeft zes concerten in Australië en Nieuw-Zeeland afgezegd. Op de websites van verschillende ticketaanbieders staat dat de shows niet doorgaan. De Amerikaanse artiest, bekend van nummers als We Don't Talk Anymore en Marvin Gaye, heeft nog geen reden gegeven voor de annuleringen.

Meerdere media melden dat fans met een ticket een e-mail hebben ontvangen waarin staat dat de evenementen niet doorgaan. Puth zou in november in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland optreden, om vervolgens vijf concerten in Australië te geven.

De optredens maakten onderdeel uit van de Whatever's Clever! World Tour van Puth. De 34-jarige zanger heeft in oktober, een maand voordat hij zou optreden in Nieuw-Zeeland en Australië, ook nog optredens gepland staan in Aziatische steden, zoals Seoul en Tokio. Vooralsnog zijn voor die optredens nog wel kaartjes te krijgen.