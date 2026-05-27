Chess stopt eerder op Broadway, gelijk met vertrek Lea Michele

De Broadway-musical Chess stopt drie maanden eerder dan gepland, melden Amerikaanse vakbladen. Het einde van de musical valt nu samen met het vertrek van hoofdrolspeelster Lea Michele op 21 juni. De Glee-actrice zou worden vervangen door zangeres Joanna Levesque (JoJo).

Volgens Deadline liep de kaartverkoop van de musical terug na het succes vlak na de première afgelopen najaar. De grootste daling in de opbrengst zou zijn geweest toen Lea Michele begin april een week op vakantie was. De productie viel ook volledig buiten de prijzen bij de prestigieuze Tony Awards, waarvoor Lea Michele helemaal niet genomineerd werd.

"Het was een enorm voorrecht om Chess na bijna veertig jaar terug naar Broadway te brengen, en we zijn buitengewoon trots op alles wat deze productie tijdens haar historische Broadway-run heeft bereikt", laten de producenten weten in een verklaring. Het stuk gaat over twee schaakgrootmeesters uit Amerika en de Sovjet-Unie die tijdens de Koude Oorlog strijden om de winst en de aandacht van Florence Vassey (Michele). De andere hoofdrolspelers zijn Aaron Tveit en Nicholas Christopher.