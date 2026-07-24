Chris Brown bekent schuld in mishandelingszaak Britse nachtclub

De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft vrijdag schuld bekend aan openlijke geweldpleging tegenover een muziekproducent in een Londense nachtclub, drie jaar geleden. Dat meldt persbureau Reuters.

De 37-jarige Brown en zijn medeverdachte Omololu Akinlolu erkenden "onwettig geweld te hebben gebruikt tegen of gedreigd te hebben met onwettig geweld jegens een ander". Door hun gezamenlijke gedrag zou iemand voor zijn veiligheid vrezen, aldus de aanklacht.

De officier van justitie liet weten dat er geen vervolg wordt gegeven aan de zwaardere aanklacht voor poging tot zware mishandeling en ook niet aan de lichtere aanklacht voor mishandeling met letsel tot gevolg. Hiervoor hadden de twee mannen tijdens eerdere zittingen niet schuldig gepleit.

Fles

Brown zou in februari 2023 in een nachtclub in Mayfair na een uit de hand gelopen ruzie met een fles meermaals tegen het hoofd van muziekproducent Abraham Diaw hebben geslagen. Hij werd vorig jaar opgepakt en kort daarna op borgtocht vrijgelaten.

Brown en zijn 40-jarige medeverdachte horen hun straf in oktober in het Londense Southwark Crown Court. De zanger is in 2009 al eens veroordeeld voor de mishandeling van zijn ex-vriendin Rihanna.