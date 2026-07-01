Chris Brown moet 13 miljoen betalen na hondenaanval

Chris Brown moet wegens nalatigheid bijna 13 miljoen dollar betalen aan de vrouw die werd aangevallen door zijn hond. Dat heeft een jury in de rechtbank van Los Angeles volgens Billboard beslist. Maria Avila, die op het moment van de aanval als huishoudster voor de zanger aan het werk was, raakte ernstig gewond door de aanval.

De zus van het slachtoffer, die samen met haar aan het werk was op de dag van de aanval, kreeg een bedrag van 885.000 dollar toegekend voor emotioneel leed. De echtgenoot van Maria krijgt nog eens 50.000 dollar. De huishoudster stelt dat de hond "grote stukken van haar huid" heeft afgerukt, wat uiteindelijk leidde tot blijvende gezichtsverminking, littekens, verminderd zicht en zenuwschade.

Het incident met de Kaukasische herdershond van de zanger vond plaats in 2020. Tijdens de rechtszaak afgelopen juni erkende Brown enige aansprakelijkheid voor nalatigheid, maar betwistte hij de ernst van Avila's verwondingen. Ook beweerde hij dat het slachtoffer medeschuld heeft aan het incident, omdat hij persoonlijk had gewaarschuwd voor meerdere onvriendelijke honden op het terrein.