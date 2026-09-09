Chris Rock wil nieuwe Madagascar-film na scheiding

De Amerikaanse cabaretier Chris Rock hoopt dat er nog een film in de Madagascar-serie komt, vertelt hij in een interview met Variety. Madagascar uit 2005 was "de grootste film waar ik ooit in heb gezeten", zei hij. "Ik hoop zo dat we er nog eentje doen in een wereld waar alles een reboot krijgt."

Volgens de cabaretier kan hij wel een nieuwe blockbuster gebruiken na zijn scheiding van Malaak Compton. "Ik heb geen Madagascar-geld meer. We hebben er maar drie gedaan. Er zijn vijf Ice Ages. Vijf! Ik heb nog een Madagascar nodig."

In de Madagascar-films sprak Rock de stem in van Marty de zebra. In de eerste film strandt een groep dieren uit de dierentuin in New York op het eiland Madagascar. Daarna volgden nog twee films en drie series. In 2014 werd een vierde film aangekondigd, maar na een reorganisatie bij studio DreamWorks werd deze weer uit de planning gehaald. Het is onduidelijk of die vierde film er nog gaat komen.

Rock en Compton waren getrouwd van 1996 tot 2016. Samen hebben ze twee dochters, Lola en Zahra.