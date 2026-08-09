Chrissy Teigen heeft afgelopen week op zijn verjaardag het leven van haar overleden vader gevierd. In juni maakte de vrouw van zanger John Legend bekend dat haar vader plotseling was overleden. Zondag deelde Teigen op Instagram een reeks foto's van de viering van zijn leven.

"We eerden mijn papa op zijn verjaardag op 5 augustus. Wat een prachtig leven met een prachtig einde", schrijft het 40-jarige model bij de beelden. "Ik denk dat jij je speciale dag geweldig had gevonden. Je was zo dol op dieren en gaf me geregeld de meest willekeurige dieren om voor te zorgen. Maar we wisten allebei dat ze eigenlijk van jou waren." In haar fotoreeks is te zien dat er onder meer een stel alpaca's en een koe op het feestje waren. Ook traden echtgenoot John, zijn moeder en een mariachiband op.

"Iedereen die deze week bij ons thuis was, had een andere relatie met papa", vervolgt Teigen. "Sommigen waren beste vrienden, anderen zijn eerste kleine meisje, geliefden, nieuwe familieleden, zijn zusje en nog meer. Iedereen was een ander onderdeel van zijn leven, maar samen waren we allemaal van hem. Dat is best cool. Ik ben dankbaar voor de familie die ik heb en de familie die ik er met John bij kreeg. En ik ben heel erg dankbaar voor papa. Misschien ben ik op een dag wel in staat dat te verwerken."