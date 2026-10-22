Christina Aguilera op het podium bij Chappell Roan

Christina Aguilera heeft woensdagavond onverwacht opgetreden tijdens een concert van Chappell Roan in Los Angeles. De 45-jarige zangeres verscheen als verrassingsgast op het podium en zong samen met Roan het nummer Coffee. Ook bracht Aguilera haar eigen hit Beautiful ten gehore, meldt Billboard.

Roan was duidelijk over haar bewondering voor Aguilera. "Zij heeft voor mij en alle vrouwen in de popmuziek de weg vrijgemaakt om te doen wat ze willen, te zingen wat ze willen en te dragen wat ze willen", zei de 28-jarige zangeres voordat ze haar collega aankondigde. Aguilera noemde Roan op haar beurt een artiest met wie vanaf het eerste moment rekening moest worden gehouden.

Het optreden vond plaats tijdens de eerste van twee concertavonden van Roans Super Graphic Spectacular. De opbrengsten gaan naar haar Midwest Princess Project, dat organisaties steunt die zich inzetten voor transgenderjongeren en de lhbtiq+-gemeenschap.