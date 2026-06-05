Christina Aguilera is toegevoegd aan de line-up van het Heritage Live Festival op het landgoed van Sandringham House. De zangeres treedt daar op 21 augustus op.

Volgens de organisatie wordt het Aguilera's enige optreden in het Verenigd Koninkrijk in 2026. De zangeres is de laatste grote naam die aan het festivalprogramma wordt toegevoegd.

Eerder werd al bekend dat ook Janet Jackson, Lionel Richie en Wyclef Jean optreden tijdens het evenement. Aguilera krijgt ondersteuning van onder anderen Craig David, Blue en Ruby Roberts.

De 45-jarige Aguilera stond voor het laatst in 2022 op Britse podia. Toen gaf zij concerten in Londen, Manchester en Liverpool.