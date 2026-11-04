Christina Applegate lijdt niet zoals gedacht aan multiple sclerose (MS), maar wordt momenteel wel getest op andere aandoeningen die daarop kunnen lijken. Dat vertelt de actrice in de podcast MeSsy, die ze samen maakt met MS-patiënt Jamie Lynn Sigler. Eind vorige maand werd bekend dat de actrice niet aan de ziekte van het centrale zenuwstelsel lijdt, terwijl ze dat wel jarenlang dacht. De Amerikaanse was verkeerd gediagnosticeerd.

"We gaan terug naar het begin en gewoon wat testen en een voor een de zusterziektes van MS af", zegt Applegate tegen acteur Jack Osbourne, die ook MS heeft en te gast is in de podcast. Volgens Applegate kunnen een vorm van artritis, lupus en de ziekte van Lyme een beetje op MS lijken. "Dus nu word ik langzaam maar zeker op al die dingen getest", aldus de 54-jarige actrice, bekend van de sitcom Married... with Children.

Applegate herhaalt verder wat ze eerder al zei over dat ze zich met haar podcast blijft inzetten voor mensen met MS. "Ik zal deze gemeenschap nooit verlaten. We hebben vriendschappen voor het leven gesloten en ik geef heel erg om iedereen die we vertegenwoordigen en die ik vertegenwoordig. Ik zal er op de een of andere manier altijd deel van blijven uitmaken."