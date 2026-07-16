Christopher Nolan hoopt dat Tarantino toch niet met pensioen gaat

Regisseur Christopher Nolan hoopt dat collega-filmmaker Quentin Tarantino zich niet vasthoudt aan zijn besluit om vroegtijdig met pensioen te gaan. Dat vertelde hij in een interview met The Telegraph. De 68-jarige Tarantino gaf door de jaren heen meermaals aan na het maken van zijn tiende speelfilm te stoppen.

"Ik denk dat het gevaarlijk is om er zo specifiek naar te kijken", liet Nolan weten. "Quentin heeft zijn redenen, en die respecteer ik enorm. Maar ik hoop dat hij er niet aan vasthoudt."

Zelf zegt de filmmaker, die recentelijk de mythische actiefilm The Odyssey maakte, dat hij elke film die hij maakt beschouwt als zijn laatste. "En op een dag zal ik gelijk hebben. Dus elke keer wil ik alles geven voor het project waar ik mee bezig ben. Ik denk nooit: 'Nou, dit bewaar ik voor de volgende.'"

Tarantino, de regisseur van klassiekers als Pulp Fiction, Django Unchained en Reservoir Dogs, heeft al tien films op zijn naam, maar liet weten zijn twee Kill Bill-films te zien als één titel. Momenteel werkt hij aan de film The Adventures of Cliff Booth, dat in zijn ogen de tiende film zou zijn.