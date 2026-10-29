Claude zingt op nieuwe single over gemis vader

Claude heeft donderdag voor het eerst in maanden nieuwe muziek uitgebracht. Op de single Alles Wat Ik Wil zingt hij over het gemis van zijn vader, die omkwam tijdens de oorlog in zijn geboorteland Congo.

De zanger was nog een kind toen hij zijn vader voor het laatst zag, maar hij denkt nog vaak aan hem. "Het zijn vaak de kleine dingen die me eraan herinneren. Ik zie bijvoorbeeld een vader die samen met zijn zoon iets doet en denk dan: oh, must be nice. Dat je gewoon een vader hebt, iemand die je niet hoeft te missen", aldus Claude. "Vorig jaar raakte dat gevoel me ineens heel erg. Vanuit dat moment is Alles Wat Ik Wil ontstaan."

Het schrijven van het nummer was voor Claude bijzonder, stelt hij. "Het was een sessie waarin ik muziek echt gebruikte waarvoor het bedoeld is: als uitlaatklep, maar ook als een soort dagboek. Doordat ik in de studio voor het eerst echt over mijn verleden praatte, schreef het lied zichzelf."