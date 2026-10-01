Claudia de Breij zegt haar show donderdagavond af in verband met het overlijden van Paulien Cornelisse. De cabaretière zou met een try-out van haar oudejaarsconference in de Verkadefabriek in Den Bosch staan, maar kan het naar eigen zeggen niet aan. Een paar maanden geleden repeteerde ze er nog samen met haar vakgenoot, waardoor ze een bezoek aan de locatie te pijnlijk vindt.

"Vanavond zou ik een try-out van de Oudejaarsconference spelen in de Verkadefabriek in Den Bosch, maar ik trek het niet. Die kleedkamer was zo van ons samen", schrijft De Breij op Instagram. Ze blikt terug op "heerlijke avonden" die ze er met Cornelisse beleefde en hoe ze door de kleedkamer dansten. "Zij probeerde haar materiaal uit voor haar voorstellingen in DeLaMar en ik voor de oudejaarsconference. We hebben zo gelachen. Ze was zo goed en zo in haar element", schrijft ze op Instagram.

De Breij vertelt ook over haar vriendschap met Cornelisse. "We waren heel goede vrienden en ik prijs me heel gelukkig dat ik zoveel met haar heb meegemaakt. Als je naar De slimste mens kijkt, zul je misschien met de kennis van nu doorhebben dat ik daar vooral zit omdat ik dan lekker bij Paulien kon zijn." Verder wenst ze de familie en vrienden van Cornelisse "alle kracht toe, vandaag en alle dagen".

Cornelisse is sinds vorig jaar te zien als jurylid in het KRO-NCRV-programma De slimste mens. De Breij is momenteel te zien als deelnemer in het huidige seizoen van de kennisquiz.

Cornelisse maakte in 2024 bekend dat ze ziek was. Ze overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam.