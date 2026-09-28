Clouseau denkt nog niet aan stoppen: 'een beetje verslavend'

Clouseau denkt na ruim veertig jaar nog niet aan stoppen. Koen en Kris Wauters kondigden maandag een nieuwe Nederlandse tournee aan en zeggen tegen het ANP dat ze het optreden nog altijd moeilijk zouden kunnen missen. "Wat er altijd nog is, is de goesting, de adrenaline. Dat blijft", zegt Koen. Hij noemt optreden "toch wel een beetje verslavend".

De broers trekken in februari en maart langs negen Nederlandse zalen. Hun vorige Nederlandse tournee, in 2024, was vrijwel direct uitverkocht. Dat betekent volgens de broers niet dat ze ervan uitgaan dat de kaarten nu opnieuw vanzelf worden verkocht. "Appeltje-eitje, zo denken wij nooit", zegt Koen. Wel denkt hij dat hun deelname aan het tv-programma Beste Zangers kan helpen. "Het wordt goed onthaald, dus het zou wel eens vlot kunnen gaan."

De relatief kleine zalen waarin Clouseau volgend jaar optreedt, bevallen de broers goed. "Een clubtour, kleine gezellige plaatsen", zegt Kris. "Je hebt rechtstreeks contact met de zaal. Dat vind ik altijd leuk." De omvang van een optreden maakt hem naar eigen zeggen weinig uit. "Wij spelen gewoon graag. Of het nu voor 800 of 8000 mensen is. We spelen altijd alsof het de laatste keer is." Volgens Koen vergen grotere concerten meer focus, maar ervaart hij daarbij niet meer de stress van vroeger.

Geen leven zonder muziek

Stoppen kunnen de twee zich dan ook moeilijk voorstellen. "Als we morgen zouden stoppen, zouden we het wel missen, denk ik", zegt Kris. Koen maakt in België naast muziek veel televisie, maar weet wat hij zou kiezen als hij een van de twee zou moeten opgeven. "Als ik moet kiezen, kies ik altijd Clouseau. Dat is zoveel directer en toffer en instant." Optreden is volgens hem "tastbaar" en "voelbaar".

Ook Kris kan zich een leven zonder muziek moeilijk voorstellen. "Zonder muziek kan ik sowieso niet, zonder spelen op dit moment ook nog niet." Vooral het proces van het maken van een nummer tot het uiteindelijk samen met een publiek beleven ervan blijft hem fascineren. "Je begint met niks, je begint met een song en een jaar later springen mensen en zingen ze mee. Dat vind ik een ongelofelijk proces." Hij noemt het "het leukste wat er bestaat".

Beste zangers

De Nederlandse concerten verschillen volgens de broers wel van de shows die ze in België geven. "We kunnen echt niet hetzelfde optreden geven in Nederland of Vlaanderen", zegt Kris. In Nederland zijn volgens hen vooral nummers als Anne, Daar Gaat Ze en Domino bekend, terwijl in Vlaanderen ook andere delen van hun repertoire grote successen werden. De broers vonden het jammer dat een deel van hun muziek Nederland niet bereikte. Volgens Kris had dat onder meer te maken met de promotie rond hun muziek en lag dat buiten hun macht.

De deelname aan Beste Zangers zorgt nu opnieuw voor aandacht voor Clouseau in Nederland. De broers waren naar eigen zeggen al meerdere keren gevraagd voor het programma, maar eerder kwam het nooit uit. Kris was vooral onder de indruk van de uitvoering van Daar Gaat Ze door Jeangu Macrooy, die er Daar Gaat Hij van maakte. "Plots staat hij daar en zingt hij 'Daar Gaat Hij' en dan denk je: o ja. Het krijgt een heel ander gewicht", zegt Kris. "Hoe één woord een totaal andere feel kan geven aan een song." Koen haalt daarbij met plezier een van de aangepaste regels aan: "De hoeders van de kerk kijken minzaam op zijn schoonheid neer. Dat is fantastisch, hè."