Collega's en vrienden reageren geschokt en verslagen op het nieuws van het overlijden van actrice Hayden Panettiere. Zij werd 36 jaar oud. De doodsoorzaak is nog niet gemeld.

Panettiere had er al een lange carrière opzitten. Ze werd vooral bekend als Claire Bennet in de populaire serie Heroes. Ook vertolkte ze jarenlang de rol van Juliette Barnes in de muzikale dramaserie Nashville. Daarnaast was ze te zien in de succesvolle films Scream 4 en Scream VI.

Melissa Barrera, die ook in de zesde Scream speelde, schrijft op Instagram: "Rust zacht, lieve Hayden." Actrice Beverley Mitchell, bekend van de serie 7th Heaven, zegt op Instagram: "Ik bid dat dit nieuws niet klopt! Je bent zo'n stralend licht!"

Ook Rosie O'Donnell zegt op Instagram "een gebroken hart te hebben". Zij deelt een foto van Panettiere uit de film Bring It On. Actrice Selma Blair, bekend van Legally Blonde en Cruel Intentions, deelt ook een wanhopig bericht: "Ik hou van je. Zeg dat je niet weg bent. Alsjeblieft. Alsjeblieft."