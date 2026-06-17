Colman Domingo hoort niet graag 'nee' op de set

Colman Domingo hoort naar eigen zeggen liever geen tegengeluid als hij aan het regisseren is. Dat onthulde de 56-jarige acteur en regisseur tegen The Hollywood Reporter. "Je bent de kapitein van het schip. Je moet iedereen inspireren om de beste ideeën op tafel te leggen. Ik ben altijd iemand van 'ja, en...'. Zo ben ik als acteur, maar ook als regisseur."

Hij voegt daaraan toe: "Ik hoor het woord 'nee' niet graag. Ik wil dat mensen beginnen met die 'ja'-mentaliteit, voordat we verstrikt raken in nee's en wat we allemaal niet kunnen." Domingo nam voor het tweede seizoen van de Netflix-serie The Four Seasons voor het eerst plaats op de regiestoel. Hij vertelt daarover dat hij een onderling vertrouwen wilde creëren op de set, waarbij "mensen eigen keuzes maken en zelf met ideeën en beslissingen komen".

Domingo heeft naast The Four Seasons verschillende televisieseries en theaterproducties geregisseerd, waaronder afleveringen van Fear the Walking Dead. Verder heeft hij eerder samengewerkt met regisseurs Steven Spielberg en Ava DuVernay. Ook is hij bezig met het regisseren van zijn filmdebuut Scandalous en Unforgettable, de biopic over jazzlegende Nat King Cole.