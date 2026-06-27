Concert Froukje in Hertme afgelast om weersomstandigheden

Een concert van Froukje in de gemeente Borne gaat zaterdagavond niet door. De gemeente heeft laten weten dat vanwege de weersomstandigheden een deel van de evenementenvergunning van Metropool Open Air moet worden ingetrokken en het concert van Froukje in Openluchttheater Hertme wordt afgelast.

Het besluit is genomen voor de veiligheid van bezoekers, deelnemers en personeel bij het evenement, aldus het persbericht. Zaterdag is code rood van kracht in verband met de extreme hitte. Later is ook code oranje van kracht voor zware onweersbuien met mogelijk grote hagel en zware windstoten.

Organisator Metropool liet ook via Instagram weten dat de vergunning is ingetrokken vanwege de weersomstandigheden. "We begrijpen ontzettend goed dat dit een grote teleurstelling is. De afgelopen dagen hebben we er alles aan gedaan om het concert op een veilige en verantwoorde manier door te kunnen laten gaan", aldus Metropool. "We gaan er alles aan doen om het concert te verplaatsen naar een nieuwe datum."

De afgelopen dagen werden al meerdere evenementen en festivals geschrapt vanwege de weersomstandigheden.