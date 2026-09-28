Concert Shakira in Madrid zaterdag via livestream te volgen

Het optreden van Shakira in Madrid van komende zaterdag is wereldwijd via een livestream gratis te volgen. De show hoort bij het Europese deel van de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour van de Colombiaanse zangeres.

De livestream is te volgen via de apps van Amazon Music en Prime Video of het Amazon Music-kanaal op Twitch. Er is geen abonnement voor vereist.

Shakira zegt dat haar wereldtournee "zo veel meer" heeft gebracht dan ze ooit had gedacht. "En ik ben er zo trots op. Ik vind het geweldig dat ik dit nog verder kan uitbouwen door deze bijzondere avond samen met Amazon Music te delen met fans over de hele wereld."

De 49-jarige zangeres staat nog tot en met 11 oktober in het Estadio Shakira in Madrid. In totaal geeft de Colombiaanse twaalf optredens in de Spaanse hoofdstad. De concerten trekken volgens de organisatie naar verwachting ruim 600.000 bezoekers.