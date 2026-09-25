Concerten Ed Sheeran in Massachusetts afgelast om dreigend weer

De twee concerten van Ed Sheeran in het Gillette Stadium in Foxborough in Massachusetts gaan vrijdag en zaterdag niet door. Het besluit is genomen vanwege dreigend noodweer, valt te lezen op de website van het stadion. De regio New England krijgt naar verwachting dit weekend te maken met onder meer zware regen.

"Vanwege de waarschuwingen voor noodweer die het hele weekend van kracht zijn in Boston en heel New England, en na overleg met lokale autoriteiten, hebben de organisator en de tourorganisatie het moeilijke besluit genomen om de concerten van Ed Sheeran in het Gillette Stadium te annuleren", staat in de aankondiging. Volgens het stadion staat de veiligheid van fans, medewerkers en betrokkenen bij de shows voorop.

Het nieuws betekent een nieuwe tegenslag voor Sheeran, die momenteel bezig is aan een veelbesproken tour in de Verenigde Staten. De Britse zanger kreeg veel kritiek nadat rapper Macklemore na pro-Palestijnse uitspraken tijdens een optreden uit het voorprogramma van de tournee werd gezet. Daarbij zou de Joods-Amerikaanse miljardair en stadioneigenaar Robert Kraft ook een rol hebben gespeeld. Kraft is ook eigenaar van het Gillette Stadium waar Sheeran dit weekend zou optreden.