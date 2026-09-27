Concrete plannen voor Spice Girls-biopic: script ligt klaar

Er komt mogelijk een biografische film over de Spice Girls. Jack Rooke, de bedenker van de serie Big Boys, werkt aan een "leuk komedie-drama" over de Britse meidengroep. Dat heeft hij bekendgemaakt in de BBC-podcast Sidetracked With Annie And Nick.

Rooke omschrijft zijn werk als meer dan een traditionele biopic en heeft al een script geschreven. Hij benadrukt dat de productie van het project nog niet is bevestigd, maar dat er wel gesprekken zijn en dat hij hoopt dat de Spice Girls het concept zullen goedkeuren.

Rooke voegt toe dat de groep de eerste keer was dat hij "ambitieuze vrouwen uit de arbeidersklasse zag in de Britse popcultuur". De Spice Girls, origineel bestaande uit Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Melanie Brown en Geri Halliwell, hadden vooral in de jaren 90 groot succes met nummers als Wannabe, Spice Up Your Life en Stop.