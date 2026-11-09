De Amerikaanse actrice Constance Wu heeft een aantal stukken uit het script van het vervolg op Crazy Rich Asians al gelezen. De film stamt uit 2018, maar volgens Wu keren een paar personages terug in de aankomende televisieserie, zegt ze tegen People. "Het zijn geen vaste rollen, dus ze zitten misschien niet in elke aflevering, maar in de afleveringen die ik heb gelezen, komen ze wel voor", aldus Wu, die niet wil zeggen om welke personages het gaat.

"Het is een soort leuk cadeautje telkens als je erachter komt: 'Oh, die zit erin en die zit erin.' Ik heb er dus zin in", vervolgt de actrice. In oktober maakte HBO bekend dat naast Wu ook hoofdrolspelers Henry Golding en Ronny Chieng terugkeren in de serie.

De 44-jarige Wu kijkt ernaar uit om na lange tijd weer met Golding, haar tegenspeler, te werken. "De laatste keer dat ik hem zag, hadden we beiden nog geen kinderen", aldus Wu. "En nu hebben we bij elkaar opgeteld vier kinderen. Hij heeft twee meiden en ik heb een jongen en een meisje."

De film Crazy Rich Asians uit 2018 ging over een Amerikaanse hoogleraar (Wu) die erachter komt dat haar vriend (Golding) een superrijke familie uit Singapore heeft. De serie vindt plaats na de gebeurtenissen uit de film. Het is niet bekend wanneer de serie verschijnt. Wu heeft een dochter van 6 en een zoon van 3. Golding heeft twee dochters van 5 en 3 jaar oud.