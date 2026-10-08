Kassa blijft bestaan, maar niet als wekelijks televisieprogramma. Het consumentenprogramma maakt na het huidige seizoen op televisie online een doorstart. Presentatrice Amber Kortzorg heeft donderdag een bericht hierover van het AD bevestigd. De redactie is donderdag ingelicht.

Kortzorg laat weten het "fantastisch te vinden". Het is nog niet duidelijk in welke vorm Kassa online blijft bestaan. Het besluit voor de doorstart is mede genomen door de NPO en BNNVARA, doordat Kassa genomineerd is voor de Gouden Televizier-Ring.

Eerder dit jaar werd bekend dat het BNNVARA-programma werd wegbezuinigd, tot onvrede van veel kijkers. Op 5 december is de laatste uitzending op televisie.