Cornald Maas is de nieuwe juryvoorzitter van de prestigieuze Annie M.G. Schmidtprijs, de prijs voor het beste theaterlied. Dat hebben Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival, die de prijs in het leven hebben geroepen, donderdag bekendgemaakt. De 64-jarige presentator volgt tekstschrijver Jurrian van Dongen op, die sinds 2021 juryvoorzitter was.

"De Annie M.G. Schmidtprijs eert de taal, de verbeelding, de muzikaliteit en het vakmanschap van de beste schrijvers en uitvoerders van het Nederlandse theaterlied", laat Maas weten.

De inschrijvingen voor de prijs zijn donderdag geopend. Artiesten kunnen tot en met 31 december hun nummers insturen. De Annie M.G. Schmidtprijs wordt uitgereikt op 11 april 2027 in Amsterdam.