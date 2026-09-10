Cornald Maas presenteert vanaf 25 september maandelijks een culturele talkshow in Café DeLaMar. Dat heeft het Amsterdamse theater donderdag bekendgemaakt. De presentator, bekend van culturele programma's als Volle Zalen en Opium op Oerol, ontvangt in de eerste uitzending acteur, zanger en presentator Soy Kroon als hoofdgast.

In de daaropvolgende uitzendingen schuiven onder anderen Sanne Wallis de Vries (30 oktober), Yentl en de Boer (27 november) en Paul de Leeuw (18 december) aan. Maas praat met zijn gast over nieuw werk, inspiratiebronnen en de verhouding tussen kunst en maatschappij. Ook bespreekt hij het laatste cultuurnieuws. Maas wordt tijdens de talkshow bijgestaan door dragqueen Miss April Summer, die als vaste hostess de gasten introduceert.

De talkshow is toegankelijk voor het publiek met een kaartje van 5 euro en later te beluisteren als podcast.