Paulien Cornelisse heeft een week na haar overlijden een record gevestigd in de wekelijkse bestsellerlijst. Van de schrijfster, die overleed aan de gevolgen van kanker, staan deze week zeven boeken opnieuw in de Bestseller 60. Volgens boekenkoepel CPNB is dit nog nooit eerder in de geschiedenis van de lijst gebeurd.

De hoogste herintreder is haar boek In het kort, op plek 9. Daarna volgen Taal is zeg maar echt mijn ding (plek 11), Hèhè (plek 12), De verwarde cavia - Terug op kantoor (plek 17), Taal voor de leuk (plek 31), Japan in honderd kleine stukjes (plek 43) en De verwarde cavia (plek 50). Slechts twee boeken van Cornelisse staan deze week niet in de Bestseller 60. "Dit is een prachtig eerbetoon van haar lezers aan haar", stelt een woordvoerder van CPNB.

Het is extra opmerkelijk dat de auteur zoveel plekken in de lijst beslaat, omdat het Kinderboekenweek is. Traditioneel bestaat de Bestseller 60 in deze week voor een groot deel uit jeugdboeken. Ook dit jaar is dat het geval: meer dan de helft van de lijst (33 boeken) is in eerste instantie geschreven voor jongeren.

Op de eerste plek staat Herrie in de tent van Harmen van Straaten, het officiële prentenboek van de Kinderboekenweek. Het boek gaat over Nijlpaard, die met zijn schuiftrompet op weg is naar een grote muziektent om op te treden. Onderweg sluiten zich allerlei andere dieren aan met hun eigen instrumenten en talenten.

Op de vijfde plaats staat het boek Maantje verhuist de zee van Sjoerd Kuyper, die ook recent overleed. De grootste stijger is het boek De Griezels van Roald Dahl, dat op plek 28 staat. Dahl is een schrijver die vaak extra belangstelling oogst tijdens de Kinderboekenweek.