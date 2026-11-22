Europacorrespondent Tijn Sadée is zaterdag op 62-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de NOS aan het ANP. Bij de journalist werd enkele weken geleden kanker geconstateerd, schrijft de NOS.

Sadée was correspondent in Brussel voor de omroep, net als voor het NRC en de VPRO. Hij versloeg daar het nieuws over de Europese Unie, maar ook over andere delen van Midden-Europa. Volgens de NOS kon hij "van een biljartwedstrijd nog rock-'n-roll maken".

Naast correspondent was Sadée ook auteur. Hij is één van de auteurs van Het Brusselse moeras (2021), een boek dat niet specifiek gaat over de politiek in de Europese Unie, maar vooral over de mensen die in 'de Brusselse bubbel' leven. Daarnaast werkte hij mee aan Stille krachten van Brussel (2024) en schreef hij De clan van Orbán (2024).