Nicola Coughlan gaat niet naar de nieuwe Harry Potter-serie van HBO kijken. Ook zou ze er nooit in willen spelen, vertelt ze in een interview met The Observer. "Ik ken mensen die bij die serie betrokken zijn, en het zijn aardige mensen en zo, maar het is niets voor mij", zegt ze. De Ierse actrice verwijst hiervoor naar haar meningsverschil met J. K. Rowling, uitvoerend producent van de serie en auteur van de wereldberoemde Harry Potter-boeken.

De botsing tussen de vrouwen ontstond vorig jaar, nadat Rowling lovend had gereageerd op een uitspraak van het Britse hooggerechtshof over transrechten. In het vonnis werd bepaald dat de wettelijke definitie van een vrouw is gebaseerd op een biologisch geslacht. Coughlan haalde vervolgens op sociale media uit naar Rowling en zei onder meer dat ze "een nieuw dieptepunt" had bereikt. Ook zei ze destijds al niks met de nieuwe Harry Potter-serie te maken te willen hebben.

De Britse Rowling heeft zich regelmatig kritisch uitgelaten over transrechten en de erkenning van genderidentiteit. Haar standpunt zorgde voor veel kritiek vanuit onder meer de queergemeenschap en bekende Harry Potter-acteurs.

Coughlan brak internationaal door met haar rol van Penelope Featherington in de populaire Netflix-serie Bridgerton. De 39-jarige actrice heeft miljoenen volgers op Instagram en daardoor een groot bereik.