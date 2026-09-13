Courteney Cox zou ervoor openstaan om ooit een Scream-film te regisseren. Dat zei de Amerikaanse actrice in gesprek met presentatoren van Deadline. "Ik denk dat het geweldig en leuk zou zijn, en dat het ook goede publiciteit op zou leveren."

De 62-jarige actrice speelde het karakter van Gale Weathers, een journalist, in alle zeven Scream-films. Recentelijk is Cox ook actief als regisseur en werd de film Evil Genius onder haar leiding gemaakt. De film, die gaat over de pizzabezorger die in 2003 met een bom om zijn nek een bank overviel in de Verenigde Staten, ging zaterdag in première op het filmfestival in Toronto.

Het is bekend dat er een nieuwe Scream-film aankomt. Spyglass Media Group, de Amerikaanse filmstudio achter de meest recente Scream-films, liet in maart weten dat de zussen Lilla en Nora Zuckerman het script gaan schrijven van Scream 8.