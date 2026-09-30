CPNB 'diep getroffen' door overlijden Paulien Cornelisse

Boekenkoepel CPNB is "diep getroffen" door het overlijden van cabaretière en schrijfster Paulien Cornelisse. Woensdag werd bekend dat Cornelisse is overleden aan de gevolgen van kanker.

De schrijfster schreef vorig jaar nog het Boekenweekessay Hèhè - Over wat we zeggen zonder dat we het doorhebben. Het boekje was al op de tweede dag volledig uitverkocht, volgens de CPNB een unicum in de geschiedenis van de Boekenweek. Cornelisse won in 2025 ook de NS Publieksprijs met De verwarde cavia - Terug op kantoor.

De Stichting CPNB zegt de "bijzondere samenwerking" die zij met Cornelisse had te koesteren en wenst de nabestaanden veel sterkte met het verlies.