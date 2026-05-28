Creatieve sector wil duidelijke regels voor gebruik van AI

Werkgevers, werknemers en zelfstandigen in de creatieve sector willen duidelijke regels voor het gebruik van AI. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Panteia, uitgevoerd in opdracht van de Kunstenbond. Met name zelfstandigen in de creatieve sector maken zich zorgen over hun inkomen, opdrachten en auteursrechten door het toegenomen gebruik van AI.

Uit het onderzoek blijkt dat veel makers willen dat er duidelijk wordt vermeld wanneer AI is gebruikt. Ook willen ze dat eerst toestemming wordt gevraagd voordat hun werk voor AI-toepassingen wordt gebruikt. Daarnaast bestaan er zorgen over auteursrechtenschendingen. Werkgevers hebben volgens het onderzoek behoefte aan duidelijke en werkbare richtlijnen die aansluiten op de praktijk.

Volgens Peter van den Bunder, belangenbehartiger van de Kunstenbond, profiteren grote organisaties sneller van technologische ontwikkelingen en zijn freelancers kwetsbaarder. "Als we dit niet goed regelen, groeit de ongelijkheid in de sector verder", aldus Van den Bunder. De Kunstenbond pleit daarom voor duidelijke richtlijnen, eerlijke afspraken over inkomsten en betere bescherming van de rechten van makers.