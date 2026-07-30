Crimetalkshow Kirsten Westrik in september van start

Kirsten Westrik presenteert vanaf 7 september de nieuwe dagelijkse talkshow True Crime Today op Net 5, maakt Talpa donderdag bekend. In het programma komen actuele Nederlandse misdaadzaken aan bod, maar ook "opvallende internationale cases en verhalen die nog lang onderwerp van gesprek blijven", aldus de aankondiging.

In iedere uitzending schuiven drie deskundigen aan die actuele en opvallende zaken analyseren. Onder anderen strafrechtadvocaten Julia Mekkes en Bernard Sprenger zullen aan tafel plaatsnemen.

Eerder werd al bekend dat Westrik, die voorheen bij RTL 112 Vandaag presenteerde, de overstap naar Net 5 zou maken. Ze presenteert True Crime Today van maandag tot en met donderdag, op vrijdag neemt Nochtli Peralta Alvarez de presentatie voor haar rekening.