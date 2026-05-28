Cynthia Erivo en Ariana Grande waren helemaal op na Wicked

Actrice en zangeres Cynthia Erivo en Ariana Grande zaten aan het einde van de promotietour voor Wicked "er helemaal doorheen". Dat vertelt Erivo in een interview met Variety.

Volgens Erivo probeerden zij en Grande elkaar tijdens de promotieperiode vooral overeind te houden. "We probeerden echt voor elkaar te zorgen", aldus de actrice. De vriendschap tussen de twee viel tijdens de promotietour geregeld op door emotionele interviews en momenten samen. Volgens Erivo geloofden veel mensen niet dat de twee daadwerkelijk bevriend waren. "Als ik een vriend ben, dan ben ik een vriend", zegt ze.

Ook blikte Erivo terug op een incident tijdens de première van Wicked: For Good in Singapore, waar een fan over een afzetting sprong en Grande vastgreep. "We waren allemaal doodsbang", aldus Erivo.

Wicked verscheen vorig jaar in de bioscoop. Het tweede deel, Wicked: For Good, komt later dit jaar uit.