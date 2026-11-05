De Britse actrice Cynthia Erivo heeft een rol in de aankomende biopic over rapper Snoop Dogg. Erivo speelt de rol van Afeni Shakur, de moeder van rapper Tupac Shakur. Eerder werd bekendgemaakt dat Jonathan Daviss de rol van Snoop Dogg speelt.

Snoop Dogg brak door in de jaren negentig met zijn debuutalbum Doggystyle. Hij raakte bevriend met Shakur en bracht met hem onder meer het nummer 2 of Amerikaz Most Wanted uit. Shakur overleed in 1996.

Snoop wordt geregisseerd door Craig Brewer. Het is niet bekend wanneer de film uitkomt.