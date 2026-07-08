Regisseur en acteur Cyriel Guds gaat geen derde film in de serie Loverboy maken. Dat zei hij woensdag in een gesprek op NPO Radio 1. Guds, die de twee eerste delen initieerde, wil zichzelf vooral blijven vernieuwen. Hij werkt momenteel aan een televisieserie, waar hij verder nog geen details over deelt.

"Ik wil het trucje niet herhalen", zegt Guds. "Ik moet dieper graven, ik ga geen Loverboy 3 maken. Misschien wel over tien jaar, als ik een nieuw inzicht heb gekregen, als ik weer iets te vertellen heb over dit onderwerp." De acteur zegt ook dat hij als regisseur "nog niet is waar ik wil zijn, ik heb pas twee bioscoopfilms gemaakt". Daarom heeft hij nu besloten om een andere weg in te slaan.

Soms voelt de 38-jarige Guds jaloezie als hij jonge regisseurs films ziet maken waar hij tegenop kijkt. Als voorbeeld noemde hij in het gesprek Curry Baker, de regisseur die nu een hit in de bioscopen heeft met de lowbudgethorrorfilm Obsession. "Die man is zó goed, en hij is pas 26! Ik ben nog lang niet op dat level. Wat heb ik al die tijd gedaan?"

Loverboy: Emoties Uit en het vervolg Loverboy: Vertrouw Niemand trokken in de bioscopen honderdduizenden bezoekers. Het eerste deel was zelfs de best bezochte Nederlandse bioscoopfilm van het jaar. De films gaan over de brute loverboy Terrance, gespeeld door Guds. In het tweede deel moet Terrance nadat hij een gevangenisstraf heeft uitgezeten, infiltreren in een mensenhandelnetwerk. De twee bioscoopfilms volgden op een onlineserie over loverboys.