Reddingswerkers hebben het dak van de auto van Frankie Muniz open moeten zagen om hem te redden na zijn crash woensdag. Dat heeft de acteur en coureur verteld in een video op Instagram, waarin hij terugblikt op "een behoorlijk zwaar ongeluk". De 40-jarige acteur crashte tijdens een oefenronde voor het evenement Proud to Honor Veterans Day Classic van automerk Ford en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Muniz is door reddingswerkers uit de auto geknipt, vertelt hij in de video. "Ik kan eerlijk zeggen dat ik dankbaar ben dat ik nu nog kan lopen." Hij zegt dat de crash een moment was dat alles in perspectief plaatst. "Ik heb overal pijn, maar gelukkig geen ernstige verwondingen."

Daarnaast bedankt de Malcolm in the Middle-acteur het ziekenhuis, automerk Ford en fans van wie hij steunbetuigingen heeft gekregen. "Ik ben het allemaal nog aan het verwerken, maar het gaat goed met me en ik kijk er nu al naar uit om snel weer op het circuit te staan."