Ben Affleck was na het zien van The Odyssey zeer onder de indruk van Robert Pattinson. Dat zei Matt Damon, een goede vriend van Affleck, bij een Q&A over de film van Christopher Nolan in Los Angeles.

Hoewel Damon de hoofdrol vertolkt in de succesfilm, kon zijn beste vriend na het zien van de film alleen maar over Pattinson praten. "Ben Affleck had het na het zien van de film zeker twintig minuten lang alleen maar over Rob", verklaarde Damon. "Rob kreeg al het gewicht en de volle kracht van Nolans verhaalkunst over zich heen", citeerde de acteur zijn vriend. "Elk moment waarop hij laffer of hatelijker kon zijn, zag je Rob nadenken. 'Hoe kan ik het nog erger maken?' Het was zo leuk om te zien, want hij is zo'n dynamische acteur en zo interessant", voegde Damon daar zelf aan toe.

Pattinson speelt de rol van Antinous in de film. Antinous is de leider van de 'vrijers' die proberen de troon van Ithaca te veroveren door de hand te vragen van koningin Penelope (gespeeld door Anne Hathaway) terwijl Odysseus (Matt Damon) van huis is.