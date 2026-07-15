Daniel Radcliffe en Peter Dinklage lenen stemmen aan Netflix-film

Harry Potter-acteur Daniel Radcliffe en Game of Thrones-acteur Peter Dinklage zijn toegevoegd aan de stemmencast van de nieuwe Netflix-film Steps. Ook Young Mazino, bekend van zijn rol in The Last of Us, is te horen in de animatiefilm die is gebaseerd op het sprookje van Assepoester, meldt Deadline woensdag.

Radcliffe spreekt de stem in van de prins, Dinklage die van Roderick en Young Mazino speelt Gef. Eerder werd bekend dat Amanda Seyfried de stem van Assepoester inspreekt en Ali Wong en Stephanie Hsu die van haar gemene stiefzussen Lilith en Margot. Bette Midler is te horen als de goede fee.

In de animatiefilm steelt Lilith het toverstokje van de goede fee en verpest ze zo het koninklijk bal, waardoor het bekende verhaal van Assepoester een hele andere wending krijgt en het koninkrijk wordt overgenomen door de tirannieke Priscilla (Nikki Glaser). De film verschijnt op 20 november op Netflix.